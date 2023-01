Regenachtig weekend met veel wind op komst, wel zachte temperaturen

Zaterdag is het in de ochtend mogelijk nog een tijdje droog in het oosten, maar in het westen begint de dag met regen. Het regent langdurig en vooral in het zuiden en zuidoosten valt een flinke hoeveelheid regen. In het noordwesten neemt de regen in de loop van de middag af. Hoewel het met 9 tot 11 graden vrij zacht is, kan het door de regen en wind kouder aanvoelen.