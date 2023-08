De strijd om de tweede casinover­gun­ning in Lelystad: ‘We hebben al 3 miljoen euro geïnves­teerd’

Wie krijgt de tweede casinovergunning in Lelystad? Over enkele weken maakt de gemeente bekend welke partij de gelukkige is. Een ding is zeker: de belangen zijn enorm. ,,Als wij de vergunning niet krijgen is dat absoluut een strop, ja.’’