Riskante landing historisch vliegtuig op Lelystad Airport

De Catalina landde de achterste wielen en remde af met haar neus. De brandweer rukte met groot materieel uit om in te grijpen en te helpen.

Indië-herdenking

Het historische vliegtuig vloog dinsdag over de Indië-herdenking in Den Haag. Voor de landing in Lelystad kwam het in moeilijkheden omdat het neuswiel dienst weigerde. Brandweer en ambulances rukten uit, terwijl het toestel rondjes bleef cirkelen. Toen de schuimblusvoertuigen en ambulances op hun plaats stonden, zette de Catalina de landing in. Die verliep goed, liet de brandweer weten.

Niemand gewond

In het vliegtuig zaten volgens de brandweer achttien mensen: vijftien passagiers en drie bemanningsleden. Geïnteresseerden die op een bijzondere manier de herdenking wilden meemaken, konden zich vooraf opgeven om mee te vliegen.

De brandweer liet weten dat niemand gewond is geraakt. Een woordvoerder prees de bemanning, die de rust bewaarde. De piloot heeft ,,een mooie landing ingezet'', oordeelt de brandweer. ,,Zoals gebruikelijk is het vliegtuig op de achterwielen geland, daarna ging het met de neus naar de grond.''

Geschrokken

Nadat de riskante landing was geslaagd, konden alle passagiers uitstappen. ,,Ze waren erg geschrokken. Ze zijn nagekeken door ambulancepersoneel, om daarna bij te komen met een kopje koffie.'' De stichting die de Catalina genaamd Karel Doorman exploiteert, kon geen verdere bijzonderheden geven.

Voordeel

Watervliegtuigen van dit type waren tijdens de Tweede Wereldoorlog actief in Nederlands-Indië. Vandaar dat juist dit toestel dinsdag over de herdenking van de slachtoffers van de Japanse bezetting vloog. Volgens de brandweer was de vorm van het watervliegtuig, dat is gemaakt voor buiklandingen op water, een voordeel. De neus van het toestel heeft wel schade opgelopen.

Volgens de beheerstichting is dit exemplaar ,,de oudste en zonder twijfel de mooiste nog vliegende Catalina van de wereld’’. Lelystad is de thuisbasis van de Karel Doorman, vernoemd naar de Nederlandse schout-bij-nacht die in 1942 sneuvelde tijdens de Slag in de Javazee.