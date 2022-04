Roeien voor beginners bij roeivereniging Pontos in Lelystad

Lelystad trekt minste stemmers naar de bus, Staphorst en Urk behoren tot topstem­mers

In bijna negen op de tien gemeenten gingenwoensdag minder mensen naar de stembus dan vier jaar geleden. Lelystad spant de kroon. Kwam er bij de vorige verkiezingen in 2018 nog 51 procent opdagen, nu was dat een dramatische 41 procent. Een daling van 19,6 procent. Daarmee is de hoofdstad van Flevoland de snelste daler van het land.

17 maart