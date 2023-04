Roekeloos rijgedrag van Patrick (35) jaagt toekomstige moeder de dood in: ‘Het ging zo snel’

Met video Tulpenfes­ti­val in Noordoost­pol­der steeds meer in trek bij buitenlan­ders: ‘Mooier dan Keukenhof’

Het tulpenfestival in Noordoostpolder blijkt steeds meer een ware trekpleister voor buitenlandse toeristen. Bij helikoptervluchten over de kleurrijke tulpenvelden komt zelfs de helft van het aantal passagiers van over onze landsgrenzen. ,,Het is hier rustiger dan in de Keukenhof.”