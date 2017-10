Rudy in race voor plek in F1-team McLaren

videoAls kind was hij een groot talent op het racecircuit. Zijn droom viel in duigen door tegenslagen en geldgebrek. Maar Rudy van Buren (25) uit Lelystad is terug: als racer op een digitaal circuit. Hij plaatste zich als een van de tien snelste gamers van de wereld voor een stage bij Formule 1-fabrikant McLaren in Engeland. ,,Geen bocht heeft een geheim voor me.''

Fernando Alonso, Max Verstappen, Daniël Ricciardo, Sebastian Vettel, Lewis Hamilton. De grote namen uit de Formule 1-wereld hebben naast het racen in spectaculaire bolides meer gemeen. Ze zijn allemaal te vinden in de racesimulators die de renstallen gebruiken om zich te ontwikkelen en data te verzamelen. De coureurs willen zo het juiste gevoel krijgen voor een wedstrijd en sparren met testrijders en een heel team aan technici. Alles om net nog die paar tienden van een seconde sneller te kunnen zijn. Het kan het verschil zijn tussen winst en verlies.

Harder

Het racen kreeg Van Buren al vroeg mee. Hoe kan het ook anders met een vader die aan autocross deed op Nederlands kampioenschapniveau. ,,Al toen ik net zelfstandig kon lopen, was ik al op circuits te vinden'', legt Van Buren uit. ,,Ik ben zo opgevoed, het hoorde erbij en ik was direct verkocht. Vooral aan de snelheid. Of ik nu op de fiets of op een skelter zat, het moest zo snel mogelijk, hard, harder, hardst.''

,,Op mijn achtste verjaardag kreeg ik een kart van mijn ouders. Binnen no-time was ik al goed. Samen met mijn vader ben ik er toen voor gegaan.'' In de beginfase was het financieel nog te behappen. ,,Bij clubwedstrijden reed ik iedereen er af, was ik al snel de snelste. In 2001 reed ik voor het eerst mee op een NK. De eerste wedstrijd van dat kampioenschap won ik. In de regen. Dan beginnen mensen aan je te trekken, wil iedereen ineens iets van je. Een paar jaar later won ik open NK's en open Belgische kampioenschappen bij de mini's. Hebben we het over 60 cc, hè.''

Volledig scherm © Rob Voss

Kartsport

Van Buren had de drive en het talent om ver te komen, maar de kartsport vereist meer. Een flinke financiële injectie bijvoorbeeld. ,,Mijn ouders betaalden bijna alles zelf. Alle onderdelen, alle reizen. De kosten liepen op.''

Een klasse hoger maakte Van Buren direct indruk. ,,Ik won vaak de eerste wedstrijden van een kampioenschap, als de rest dan nog wakker moest worden. Zag ik mijn vader in tranen. Dat kwam wel even binnen.''

Kampioenschap

Na wat teleurstellende resultaten door pech en gebrek aan financiële middelen maakte hij zich in 2006 toch klaar voor een nieuw seizoen. Een nieuwe klasse, nieuwe kansen. ,,Ik zou gaan testen. Ik liep thuis in Lelystad, had mijn kartpak al aan. Tot mijn vader me aan de keukentafel zette en tegenover me kwam zitten. 'Het is over', zei hij, we stoppen ermee. Ik was 16 jaar en stortte volledig in. Het racen was alles voor me, ik snapte het niet. Was boos, teleurgesteld. Ongeloof, wat deed het pijn.''

Vuilniszak

Een nieuwe fase in zijn leven, zo noemt Van Buren het nu. ,,Tot die tijd was ik nooit uit geweest, had ik nooit gedronken. Ik werd steeds losser, hoefde niet meer op gewicht te zijn. Niet meer zes keer per week hard te lopen met mijn vader op de fiets ernaast met twee vuilniszakken onder en boven mijn trui. Alles om zoveel mogelijk op het juiste gewicht te blijven.''

Later snuffelde Van Buren nog heel even aan de autosport. Als tester in de Formule Ford-klasse maakte hij indruk. ,,Maar ik moest ieder jaar zo'n 75.000 euro ophalen om mee te kunnen doen. Dat was niet te doen.''

Van Buren kwam al snel in aanraking met het racegamen. ,,GTR 2 was het eerste racespel dat ik speelde. Ik was al snel in de ban van de snelheid en de invloed die je als racer op de resultaten kunt hebben. Met een toetsenbord ben ik begonnen, later pas met een echt racestuur. En toen kwam onlineracen op, het werd een passie. Ik schafte een betere pc aan, een mooier stuurtje. Eigenlijk had ik direct in de gaten dat ik hier goed in was. Niet om arrogant te doen, maar dat weet je gewoon op zo'n moment. Ik leerde competities kennen, circuits.''

Volledig scherm Rudy van Buren: ,,Eigenlijk had ik direct in de gaten dat ik hier goed in was." © Rob Voss

Slaapkamer

En dan loopt hij, inmiddels samenwonend met zijn vriendin Cathy, tegen de wedstrijd Worlds Fastest Gamer aan. ,,Eigenlijk was mijn vader de eerste die zei 'meedoen'. Een van de klassen die er was, bleek mijn favoriete spel te zijn. Gewoon thuis op een van de slaapkamers heb ik drie schermen naast elkaar geplaatst, dat bootst de echte racesituatie na. Elke wedstrijd, elk circuit vereist de nodige voorbereiding. Ik moet weten hoe de auto moet worden afgesteld, welke banden ik moet gebruiken. En ik zorg dat ik het circuit kan dromen, geen bocht heeft een geheim voor me. Net als in het echte racen. Het komt zo dicht bij de werkelijke situatie. Sturen, remmen, geluid is ook heel belangrijk. Als ik race heb ik altijd contact met andere racers die online zijn, We leren veel van elkaar, geven tips. Zo werk ik toe naar de beste prestatie.''

Dat ging in de voorkwalificatie van Worlds Fastest Gamer heel goed. Van Buren kwalificeerde zich in zijn eigen huis voor de finale van het spel. De prijs is niet gering. Tien simracers mogen in november op stage naar Engeland, waar Formule 1-fabrikant McLaren de deuren opent. Die zijn op zoek naar de beste simracer die voor hen kan gaan testen. Zes kandidaten plaatsten zich via de wedstrijd, vier racers zijn al eerder aangewezen op basis van de resultaten van het afgelopen jaar.

Jaarcontract

Vorige maand was de finale. ,,Met slechts een tiende van een seconde verschil werd ik eerste. Mooi om te zien hoe mijn vader reageerde. Met hem heb ik toch al veel meegemaakt. Hij is apetrots. Als ik hem zo zie, doet dat veel meer met me dan het hele race-evenement zelf. We hebben wel eens overhoop gelegen met elkaar, maar nu heb ik begrip voor zijn beslissingen. Ik ben toch wat ouder, hè. En wat wijzer.''

Zeker is dat Van Buren 8 november naar Engeland vliegt en afreist naar Wokin onder de rook van Londen. Daar moet hij de strijd aan gaan met de andere finalisten.

