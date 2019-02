Ruim 30 meldingen van incidenten over ziekenhuiszorg in Flevoland, Inspectie doet onderzoek

Dat blijkt uit een brandbrief die Stichting BZL naar de Tweede Kamer heeft verstuurd. ,,Een aantal weken geleden zijn we een meldpunt gestart en we worden momenteel overspoeld”, vertelt BZL-woordvoerder Jos Visser. ,,Op dit moment staat de teller op 30 klachten, maar nieuwe klachten stromen binnen.”

Ernstig

De incidenten zijn volgens Visser gevarieerd. Een deel van de meldingen heeft te maken met de overlast die patiënten ervaren. ,,Dan moet je denken aan het gesleep naar andere ziekenhuizen, omdat een behandeling in Lelystad niet meer wordt aangeboden omdat de arts in kwestie er niet meer werkt. Dat is uitermate vervelend en irritant, maar dat hoeft nog niet te leiden tot ernstige gezondheidskwesties.”

Quote Op dit moment staat de teller op 30 klachten, maar nieuwe klachten stromen binnen. Jos Visser, Stichting BZL

Serieuze meldingen die wél een risico vormen voor de gezondheid van patiënten zijn er volgens Visser ook. ,,Bijvoorbeeld iemand die een hersenbloeding krijgt, niet in het ziekenhuis in Lelystad terecht kan en met de ambulance langer moet reizen naar een ander ziekenhuis. Hierdoor gaat kostbare tijd verloren, waardoor er complicaties ontstaan met verstrekkende gevolgen voor het herstel. Complicaties die met een ziekenhuis in de buurt niet waren ontstaan. Dit soort meldingen brengen we over aan de Inspectie.”

Onzekerheid

Volgens BZL is de onzekerheid voor veel patiënten momenteel groot. Door het verdwijnen van specialisten stoppen behandelingen abrupt en moeten mensen uitwijken naar andere ziekenhuizen, zoals in Almere, Harderwijk, Zwolle, Sneek en Heerenveen. ,,Patiënten worden aan hun lot overgelaten en moeten het zelf maar uitzoeken. De een is daar beter in dan de ander. Wij proberen ze daarbij te helpen", aldus Visser.

De Inspectie laat weten dat er inderdaad afspraken zijn gemaakt met BZL over het doorgeven van incidenten. ,,We beoordelen alle signalen en gebruiken deze met name in de gesprekken met de betrokken zorgaanbieders om risico’s in beeld te krijgen en over eventuele verbetermaatregelen. Het is niet zo dat signalen per se op individueel niveau verder worden besproken”, aldus woordvoerder Diane Bouhuijs.

Debat

Woensdag overhandigt Stichting BZL een petitie aan de vaste Kamercommissie in Den Haag. Die debatteert vervolgens vijf uur lang met minister Bruno Bruins over de medische zorg in Nederland. Ook de problemen rondom de Flevolandse ziekenhuizen worden besproken. Visser: ,,We maken de Kamerleden duidelijk wat onze eisen zijn. Wij willen dat er voldoende zorg wordt aangeboden in het ziekenhuis in Lelystad, inclusief 24-uurs spoedeisende hulp en verloskunde.”

Overname

Het St Jansdal in Harderwijk neemt de IJsselmeerziekenhuizen per 1 maart over. St Jansdal gaat in Lelystad dagbehandelingen uitvoeren. Dat betekent dat patiënten er bijvoorbeeld operaties kunnen ondergaan en chemokuren krijgen, maar overnachten is niet mogelijk. Inwoners van Lelystad zouden voor pakweg 80 procent van de behandeling in hun ‘eigen’ ziekenhuis terechtkunnen.

Al eerder werd duidelijk dat voor acute verloskundige en de spoedeisende hulp geen plek is na de overname door St Jansdal. Wel is het de bedoeling een nieuw ziekenhuis te bouwen in Lelystad.