Ruim 450 ‘meelopers’ op bezoek bij scholen in Flevoland: gaan zij helpen het lerarentekort op te lossen?

Ruim 450 mensen hebben zich aangemeld om morgen een dagje mee te lopen op een school voor basis- of voortgezet onderwijs in Flevoland. Drie schoolbesturen organiseren de ‘Kom in de klas-dag’ om zo meer mensen te interesseren voor een baan in het onderwijs.

De animo is groter dan vooraf was verwacht, zegt woordvoerster Marieke de Kok van Flevowijs, het samenwerkingsverband van de schoolbesturen waar meer dan tachtig scholen bij aangesloten zijn. ,,We hadden plek voor maximaal 400 deelnemers. We zijn nu bezig om iedereen te koppelen aan een school in een van de gemeenten.”

De meeste belangstellenden komen op de meeloopdag terecht in Almere en Lelystad, waar het tekort aan leerkrachten het grootst is. Maar ook scholen in Dronten ontvangen ‘meelopers‘.

Loopbaanmogelijkheden

Aan het eind van de dag zijn er in Almere en Lelystad afsluitende bijeenkomsten voor de deelnemers. Hier kunnen zij met elkaar ervaringen van de dag uitwisselen en informatie krijgen over de opleidings- en loopbaanmogelijkheden in het onderwijs van de verschillende schoolbesturen en lerarenopleidingen.

De deelnemers zijn zeer divers, zegt de Kok. ,,Het varieert van studenten die nog bezig zijn met de opleiding, tot zij-instromers die vanuit een ander beroep het onderwijs in willen.”

Actieplan