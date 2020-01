Ruim een uur vertraging na ongeval op A6 bij Lelystad

Politie doet inval in woning Lelystad in onderzoek naar pedofielen­ver­e­ni­ging Martijn

21 januari In een onderzoek naar pedofielenvereniging Martijn heeft de politie vandaag onder meer een inval gedaan in een woning in Lelystad. Er zijn twee arrestaties verricht, het gaat om een 75-jarige man die in Haarlem werd aangehouden. In Hengelo werd een 32-jarige man aangehouden.