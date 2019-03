Rust en topdrukte op steenworp afstand van elkaar: ‘We moeten stembiljetten overhevelen’

videoLelystad was tijdens de vorige Provinciale Statenverkiezingen de gemeente met het laagste opkomstpercentage in het verspreidingsgebied van de Stentor. En het stembureau in basisschool De Sluis had dan weer het laagste percentage van Lelystad tijdens de laatste verkiezingen. Hoe hangt de vlag er nu bij? We namen een kijkje en waren getuige van flinke concurrentie. ,,De biljetten worden gewoon overgeheveld.’’

Een bord voor het schoolplein, een bord bij de deur en richtingaanwijzers in de gangen. Bij De Sluis in de wijk Lelystad-Haven zijn woensdag in ieder geval kosten nog moeite gespaard om het stembureau zichtbaar te maken. Toch is van een stormloop geen sprake. ,,Echt druk is het niet nee’’, vertelt Geeske De Leeuw van Weenen, voorzitter van het stembureau. ,,We hoeven ons ook weer niet te vervelen hoor, het loopt wel redelijk door, maar je wilt natuurlijk altijd meer.’’

Maar gezien de vorige Provinciale Statenverkiezingen lijkt een hoge opkomst in Lelystad niet zo vanzelfsprekend. In 2015 ging slechts 45,17% van de stemgerechtigden naar de stembus. Hoe dat komt? Gemeentewoordvoerder Liesbeth van Willigen kan het niet vertellen. ,,Ik heb geen idee wat de precieze oorzaak daarvan is.’’ Bij het stembureau in het Apollo Hotel, in het hart van de stad, vermoedt een van de vrijwilligers dat het te maken heeft met het relatief hoge percentage allochtonen in de gemeente. ,,Niet iedereen begrijpt precies wat de Provinciale Staten inhoudt, laat staan het Waterschap. Dat is voor autochtone Nederlanders al lastig, maar nog moeilijker te begrijpen voor mensen die hier niet zijn opgegroeid.’’

Volledig scherm Stembureau De Sluis in Lelystad. © Foto Freddy Schinkel

Concurrentie

Bij De Sluis is het dit jaar in ieder geval aannemelijk dat zware concurrentie een grote rol speelt in een eventuele lage opkomst. Zo zit pal achter de school een stemlokaal in buurthuis De Windhoek en ligt even verderop de grootste publiekstrekker van misschien wel heel Flevoland: Gemaal Wortman. Dit gemeentelijk monument opende speciaal voor de verkiezingen de deuren. ,,Dat kunnen we hier goed merken’’, vertelt Geeske. ,,Er worden zelfs stembiljetten van hier naar het gemaal overgeheveld. Anders hebben ze er niet genoeg.’’

Bijzonder