Rust regeert in het doorgaans drukke Batavia Stad in Lelystad: ‘Hé, klanten!’

Het is zondagmiddag en medewerkers van het merkendorp schrapen kauwgom van straat. ,,Daar hebben we normaal gesproken geen tijd voor’’, zegt een van hen. ,,Nu wel. Het is nog nooit zo rustig geweest.’’ In corona-vrije tijden is dit het drukste moment van de week in Batavia Stad, maar nu zijn de winkelstraten verlaten. Nou ja, bijna verlaten. Af en toe kom je iemand tegen. Het is zo rustig dat het publiek elkaar groet. Hé, nog iemand die zich op straat waagt!