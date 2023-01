Ruud Bootsma krijgt Stadhuispenning van Lelystad voor zijn inzet voor de samenleving

Drie mannen uit Lelystad gearres­teerd na politie-in­val in meerdere woningen: grote vangst

De politie is gisterochtend drie woningen in Lelystad tegelijkertijd binnengevallen. Verschillende soorten drugs, maar ook geld en andere spullen zijn daarbij in beslag genomen. Drie mannen zijn door een arrestatieteam aangehouden voor illegale drugshandel en witwassen.

24 januari