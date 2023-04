Ruzie in woonwagen eindigt met steekwond vlak naast het hart, maar door wie? ‘Hij liep zelf in het mes’

Eindelijk verscheen hij voor de rechter. In de zaak tegen Samantha B. (32) uit Lelystad werd vandaag haar 36-jarige ex de zaal binnengebracht. Hij werd op hun woonwagenkamp vlak naast zijn hart gestoken en zou cruciale informatie kunnen hebben over de dader. Was het Samantha? Haar broer? Of een ongeluk?