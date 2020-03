Ryanair wil via Europese Commissie plek op Lelystad Airport afdwingen

Om dit te regelen, heeft minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat een zogenoemde ‘verkeersverdelingsregel’ opgesteld. Deze is na twee eerdere afwijzingen goedgekeurd door de Europese Commissie. Wel is er nu, naast airlines die vanaf Schiphol komen, óók beperkt ruimte voor nieuwkomers.

Felbegeerd plekje

Tijdens een luchtvaartbijeenkomst in Brussel zei Ryanair topman Michael O’Leary dinsdag voor de microfoon van Omroep Flevoland dat de beperkingen die Nederland oplegt ‘ protectionistisch ’ zijn. ,,Het is in feite staatssteun aan KLM en Schiphol.” O’Leary doelt daarmee op de verwachting dat KLM-dochter Transavia vanaf Lelystad gaat vliegen, waardoor KLM zelf de vrijgekomen ruimte op Schiphol kan benutten. ,,Nederland wil concurrentie tegen KLM en Schiphol tegengaan”, aldus O’Leary.

Uitkomst ongewis

Woordvoerder Stefaan van der Jeught van het Hof van Justitie van de Europese Unie bevestigt dat de Europese Commissie de klacht onderzoekt. ,,Die beslist of er aanleiding is om te handelen. Dat kan uitmonden in een procedure voor het Hof van Justitie.” Het is niet bekend wanneer de Europese Commissie een besluit neemt.