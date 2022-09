Sancties openbaar voor zware mishandeling 13-jarige jongen op Porteum in Lelystad: ‘Zeer ongebruikelijk dat we dit doen’

De twee jongens die op de middelbare school Porteum in Lelystad een 13-jarige medeleerling zwaar hebben mishandeld, worden voor twee verschillende aanklachten vervolgd. Nader onderzoek heeft laten zien dat één van de jongens toch een ander aandeel in het incident had.

Dat laat de schoolleiding van Porteum middels een brief aan ouders van alle leerlingen weten. Het incident gebeurde op 6 september. De mishandeling werd door meerdere omstanders gefilmd en gedeeld. Op de video is te zien hoe een jongen een leeftijdsgenoot tegen de grond werkt en op hem in blijft slaan. Een derde jongen bemoeit zich ermee waarop het geweld toeneemt.

Beide jongens, 12 en 14 jaar, zijn toen geschorst. In de schorsingstijd heeft de schoolleiding de tijd genomen om te kijken wat er met het tweetal moest gebeuren. Ook zijn beelden bekeken en verklaringen van betrokkenen gehoord. Hieruit is gebleken dat het aandeel van beide leerlingen niet hetzelfde was. Dit in tegenstelling tot een eerder bericht, zo is te lezen in de brief.

Verschillende aanklachten

Ook het Openbaar Ministerie is na het zien van de beelden en getuigenissen tot dezelfde conclusie gekomen en heeft hierop besloten de twee leerlingen voor verschillende aanklachten te vervolgen.

In de brief van de schoolleiding staat dat een van de twee jongens niet meer terugkeert naar het Porteum. Hij heeft duidelijk een grens overschreden door zinloos geweld. Volgens de schoolleiding ‘heeft de jongen hulp en begeleiding nodig die de school niet kan bieden’.

Uitspraken over sancties

Voor de andere leerling worden mogelijkheden gezocht om terug te keren naar het Porteum. Of dat lukt, ligt aan de leerbaarheid van de jongen, de veiligheid van medeleerlingen en zijn eigen veiligheid.

De schoolleiding laat weten dat het voor hen ongebruikelijk is om in het openbaar uitspraken te doen over sancties voor leerlingen. Maar omdat het incident in Lelystad en daarbuiten veel heeft losgemaakt en voor maatschappelijke onrust heeft gezorgd, vond ze het toch nodig om de omstandigheden naar buiten te brengen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.