Schippers blijven morren over maatregelen voor Marker Wadden: ‘Pijn is niet weg’

Lelystad begint met kap van gevaarlij­ke bomen

In Lelystad is deze week begonnen met het kappen van gevaarlijke bomen. Ze zijn ziek, zwak of dood, kunnen omwaaien bij een zware storm of hebben grote takken die af kunnen breken. Daar waar het kan, wordt er voor iedere gekapte boom in het najaar een nieuwe geplant.

20 januari