School De Steiger in Lelystad gesloten na coronabesmetting

Hondjes achtergela­ten in snikhete auto bij Batavia Stad: ‘Hoe onverant­woord ben je dan?’

12 augustus De politie in Lelystad heeft gisteren twee honden uit een auto gehaald op de parkeerplaats bij Batavia Stad. De eigenaren hadden de dieren in het voertuig laten zitten en de temperatuur in de auto was door de tropische hitte flink opgelopen. Het incident levert woedende reacties op.