Schoonmaker met drank op rijdt met bus tegen Arriva-kantoor in Lelystad

‘John de Mol redde met soapserie Medisch Centrum West het ziekenhuis in Lelystad’

14:00 Vanaf Tweede Kerstdag tot en met Oudjaarsdag presenteren we elke dag de beste verhalen die wij bij de Stentor in 2018 hebben gemaakt. Geselecteerd door de redactie: de 18 beste verhalen van 2018. Vandaag de reconstructie over het faillissement van de IJsselmeerziekenhuizen. Intriges, ruzies en een eindeloze reeks foute besluiten. De populaire tv-soap ‘Medisch Centrum West’ werd jarenlang in de inmiddels failliete IJsselmeerziekenhuizen in opgenomen. De camera’s van de soapserie hadden net zo goed het echte leven binnen de hospitalen kunnen filmen. Ook daar ging het van rel naar rel. Een reis door bijna veertig jaar historie van de ziekenhuizen in Lelystad en Emmeloord. Met meer slechte dan goede tijden.