Scooterrijder breekt been bij val op Kempenaarbrug in Lelystad

Veiling schol levert op Urk 108.500 op voor Prinses Máxima Centrum

3 mei Twee grote bedrijven in visverwerking hebben vandaag op een veiling voor het Prinses Máxima Centrum in Utrecht 108.500 euro neergelegd voor een kist vol schol. De actie is bedacht door twee gezinnen op Urk die beiden een kind met leukemie hebben.