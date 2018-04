Scooterrijder komt ten val in Lelystad, traumahelikopter opgeroepen

Het ongeluk deed zich voor op de Strandbrug in Lelystad. Een ambulance kwam met spoed ter plaatse en een traumateam werd vanaf Amsterdam per helikopter ingevlogen. De scooterrijder werd na een korte behandeling per ambulance naar een ziekenhuis vervoerd.

De arts van het mobiel medisch team was even meegereden met de ambulance, maar kwam later weer terug bij de helikopter. De scooter is door de politie meegenomen in een aanhanger. De oorzaak van het ongeluk is niet bekend.