Sherman (19) uit Lelystad ‘geeft agenten kopstoot en beet hen bij arrestatie’ om drugs: OM wil hem de cel in

Toen de politie Sherman H. (19) aanhield in een drugspand in Lelystad, vielen er een paar zakjes drugs en twee mobiele telefoons uit zijn zak. Tenminste een van die telefoons bulkte van de chats over drugshandel. H. werd gearresteerd, maar dat ging niet zonder slag of stoot.