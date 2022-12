Sherman (19) uit Lelystad ‘geeft agenten kopstoot en bijt hen bij arrestatie’ om drugs: OM wil hem de cel in

Doek gevallen Lelystad’67 haalt eerste elftal per direct uit de competitie: ‘Het houdt ergens op’

Lelystad’67 heeft haar eerste elftal uit de competitie gehaald. Door een groot tekort aan spelers was het niet meer mogelijk om het team op de been te houden, waardoor in overleg met de KNVB is besloten om de handdoek in de ring te gooien.

25 november