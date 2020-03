Skypeverbod voor pedo-activist Nelson M. uit Lelystad

Gevangenen ontvangen vanwege het coronavirus momenteel geen bezoek. Daarom wordt contact via Skype toegestaan. Het is volgens het ministerie echter niet de bedoeling dat dergelijke gesprekken op het internet verschijnen. Daarom mag M. voorlopig niet meer skypen. Telefonisch contact met de buitenwereld is nog wel toegestaan.

Kinderporno

Begin deze maand werd bekend dat het voorarrest van de 25-jarige M. is verlengd tot begin april. Hij wordt verdacht van het bezitten van kinderporno.

In februari werd M. aangehouden, vlak na een uitzending van het programma Danny op straat. In dat tv-programma vertelde M. dat hij een politie partij wil oprichten, om zo seks met kinderen legaal te maken. Ook liet hij weten dat wat hem betreft een peuter best zelf kan beslissen of hij seks wil met een oudere man of niet.