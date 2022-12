Slaapkamer in Lelystad vol vuurwerk: ‘Als dit misgaat, kunnen in straal van 100 meter ruiten sneuvelen’

Op zoek naar Oranje in kroeg en volksbuurt: ‘Wij kijken gewoon samen in de tent’

Op zoek naar oranje versierde straten in de regio, het valt niet mee. Terwijl Nederland maandag al aftrapt op het WK voetbal. Herfstbladeren en pompoenen hebben hun kleur mee, maar in voortuintjes maken feestelijk versierde sneeuwpoppen en kerstbomen vaker de dienst uit. Supporters en kroegeigenaren proberen wanhopig in de WK-stemming te komen. ,,Uiteindelijk gaan mensen heus wel kijken.’’

19 november