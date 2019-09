Slachtoffer (18) steekpartij Lelystad maar net naast longen geraakt: vader bracht hem bloedend naar ziekenhuis

Dat bleek gisteravond tijdens de uitzending van Opsporing Verzocht . De steekpartij kreeg in het tv-programma aandacht in de hoop de dader te pakken.

Het incident vond in de nacht van vrijdag 30 op zaterdag 31 augustus plaats op het horecapleintje bij De Stelling in Lelystad. Iets voor 02.00 uur liep de 18-jarige inwoner van Lelystad daar na het uitgaan samen met zijn broer en een vriend. Ze waren net onderweg naar huis, toen achter hen ineens een groepje mensen liep.

Paniek

Volgens het slachtoffer werd er vanuit de groep gescholden. Hij ging verhaal halen, waarna er ter hoogte van snackbar De Oude Nelis een confrontatie volgde. Daar werd de 18-jarige man in zijn borst gestoken. Zijn longen werden daarbij net niet geraakt. Na de aanval kon hij een steegje inrennen, maar raakte daar in paniek omdat hij moeilijk kon ademen.

Dader

De politie is nog altijd op zoek naar de dader. Het gaat vermoedelijk om een donkergetinte jongen. Hij werd begin 20 jaar oud geschat, is zo’n 1.85 meter lang en heeft zwart kroeshaar. Die nacht droeg hij waarschijnlijk een witte trui met lange mouwen en een zwarte opdruk.

De dader liep tussen meerdere mensen, zowel mannen als vrouwen. Het is onduidelijk of dit een vriendengroep was of dat er toevallig veel mensen bij elkaar liepen. Inmiddels heeft de politie een aantal van hen gesproken, maar de dader is nog spoorloos. De politie wil graag in contact komen met álle getuigen.