Slachtoffers willen bijna 3 ton terugzien van Lelystedelingen in fraudezaak fitnessapparaten

Zes bedrijven die zeggen dat drie Lelystedelingen dure fitnessapparatuur, laptops en automaterialen bij hen hebben besteld zonder te betalen, willen in totaal bijna 3 ton aan schade vergoed zien. Dat bleek vandaag tijdens de eerste zittingsdag rond het trio in rechtbank Lelystad. Hier zijn vier dagen uitgetrokken voor de omvangrijke zaak.

In maart 2017 werden op tien locaties panden binnengevallen. Op meerdere adressen aan het Brugplein in Lelystad stonden ondernemingen ingeschreven, waarvan bij het faillissement bleek dat er geen legale inkomsten waren. Hoofdverdachte Ali I. (37) en zijn kompanen Yavuz K. (42) en Pascal T. (49) uit Lelystad werden opgepakt.

Op naam van verschillende bedrijven

De officier van justitie denkt dat de mannen op naam van die verschillende bedrijven voor zeker enkele tonnen aan goederen hebben besteld en verduisterd. In een eerdere zitting had hij het zelfs over 1,5 miljoen euro. Zo werden er fitnessapparatuur, laptops, een auto en automaterialen afgenomen op naam van Habé Uitzendbureau in Lelystad, maar nooit betaald.

‘Ondermijnende criminaliteit waarbij de boven- en onderwereld in elkaar verstrengeld zijn’, noemde de officier het eerder. Veel van de geleverde fitnessapparatuur kwam terecht op adressen in Lelystad die werden gehuurd door I.

Een chauffeur getuigde dat hij in opdracht van de hoofdverdachte fitnessapparatuur vanaf een van die adressen vervoerde naar Hoofddorp. Daarna ontbreekt elk spoor van de kostbare goederen.

Valse aangifte

Medeverdachte T. verklaarde eerder ook belastend over I. Ze zouden samen een sportschool beginnen. Dat plan ging niet door, maar I. bestelde toch fitnessapparatuur, zei T. ‘Ik wist dat die spullen weggehaald zouden worden. Ik moest vervolgens valse aangifte doen van diefstal uit een bedrijfspand in Dronten.’ Maar dat zijn volgens de hoofdverdachte allemaal leugens.

In een eerdere zitting verwees I. steeds naar de mysterieuze Turkse Fransoos Talaf K., die als eigenaar stond ingeschreven van het uitzendbureau. Volgens hem is hij het brein achter de zwendel. Het Openbaar Ministerie (OM) probeerde deze man te traceren, maar dat lukte niet omdat hij volgens het OM niet bestaat.

Meerdere vergrijpen

De hoofdverdachte zou zich ook schuldig hebben gemaakt aan faillissementsfraude, verboden vuurwapenbezit, het verkopen van trainingspakken met een vals logo van Adidas en valsheid in geschrifte.

Hij vervalste volgens de officier een werkgeversverklaring, salarisspecificatie en jaaropgave, zodat iemand een hypotheek van bijna 2 ton kon afsluiten bij Argenta Spaarbank. Volgens hem is daar niks van waar. ‘Die man was echt bij mij in dienst als onderdirecteur, dus de papieren waren ook echt.’

De trainingspakken had hij gekocht van medeverdachte T. ,,Ik wist niet dat daar iets mis mee was’’, zei hij vandaag. Het vuurwapenbezit bekende hij wel. ,,Ik werd bedreigd en wilde mezelf daarmee beschermen.’’ Hij zou ook nog duizenden euro’s aan crimineel geld hebben witgewassen, maar ook dat is volgens hem niet waar. ,,De bedragen die in dat verband in- en uitgingen, waren leningen die ik moest aflossen of die aan mij werden afgelost.’’

Morgen komt de officier van justitie met de strafeisen tegen de drie.