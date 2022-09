Slechte bereikbaarheid door drukte bij netbeheerder Liander na stroomstoring in Flevoland

Dit ging er mis bij de enorme stroomsto­ring in Flevoland. (Maar hoe dat kon?)

Een falend veiligheidsmechanisme is volgens netbeheerder Tennet de reden dat de kortsluiting in het hoogspanningsnet in Flevoland niet binnen 0,06 seconden werd beëindigd, maar enkele tientallen seconden of zelfs minuten kon woekeren. De gevolgen daarvan waren desastreus. Waarom die ‘zekering’ niet werkte, is nog niet duidelijk. ,,Dat is nou net de hamvraag.’’

