Sleutelrol voor Lelystadse vliegschool in nieuwe opleiding Transavia

De Lelystadse vliegschool Zelf Vliegen gaat een belangrijk deel van de nieuwe pilotenopleiding van luchtvaartmaatschappij Transavia verzorgen. De studenten krijgen theorieles in de lokalen van de school op Lelystad Airport en Zelf Vliegen verzorgt het eerste deel van de praktijkopleiding. Daarvoor koopt het twee nieuwe toestellen, die in april volgend jaar op het vliegveld bij Lelystad worden verwacht.

KLM-dochter Transavia wil zich met een eigen opleiding verzekeren van instroom van nieuwe vliegers. Die is onder druk komen te staan doordat veel opleidingscapaciteit in de voorbije crisisjaren verloren is gegaan en banken de opleiding niet meer willen financieren. Daar tegenover staat een sterk groeiende vraag naar piloten.

Simulator

De opleiding start volgend jaar in eerste instantie met twaalf studenten, zo hebben de bedrijven bekend gemaakt. Dat zal volgens directeur Eddy Driessen van Zelf Vliegen verder oplopen naar 30 per jaar. Studenten krijgen eerst zeven maanden lang theorieles. Dat deel wordt in de leslokalen van Zelf Vliegen verzorgd door Orbit Groundschool uit Arnhem. Aansluitend krijgen de studenten praktijkles bij Zelf Vliegen. In 65 uur leren ze vliegen, waarna de opleiding wordt voltooid op simulatoren van de Boeing 737 van EPST in Utrecht en FSC Aviation Training op Schiphol. Na circa 20 maanden zijn de nieuwe vliegers dan klaar om bij Transavia aan de slag te gaan als co-piloot.

Verdubbeling

Voor Zelf Vliegen komt de samenwerking met Transavia op een cruciaal moment. „Anders hadden we geen bestaansrecht meer gehad op Lelystad Airport”, zegt Driessen. „De ultra light vliegerij is hier kapot gemaakt. Dus we moesten wel ontwikkelen richting een beroepsopleiding. Daar hebben we keihard aan gewerkt en dat wordt nu beloond met deze opdracht. Het betekent voor ons een verdubbeling van de omzet in de komende jaren.”

Volledig scherm De high-tech cockpit van een Blackshape Gabriel. © Zelf Vliegen

High-tech

Speciaal voor deze opdracht koopt Zelf Vliegen twee nieuwe, Italiaanse toestellen van het type Blackshape Gabriel, een investering van zo’n zeven ton. „Volledig gecertificeerde, high-tech toestellen, waarin leerling en instructeur achter elkaar zitten. Dat is normaal bij militairen, maar nieuw voor dit soort opleidingen. De leerling heeft zo meer het gevoel dat hij zelfstandig moet opereren en dat leidt tot een steilere leercurve”, legt Driessen uit.

MPL-brevet

Transavia is de eerste Nederlandse maatschappij die via deze opleiding studenten aanneemt met een Multi Pilot Licence (MPL-brevet). Het opleidingstraject is iets korter dan die van bestaande opleidingen en helemaal gericht op de toestellen en procedures van Transavia. Studenten zijn dan ook al voordat ze aan de opleiding beginnen zeker van een baan bij de maatschappij, waarvoor ze volgens Driessen in ieder geval vijf jaren moeten blijven werken. In ruil daarvoor draagt de maatschappij ook bij aan de kosten voor de opleiding. Die bedragen voor de student 61.000 euro, de helft van een reguliere opleiding.