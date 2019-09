Snackbar in Lelystad moet na 41 jaar dicht: ‘Ik kan wel janken’

Gedateerd

Niet dat het slechte nieuws als een grote verrassing komt. Volgens de snackbarhouder wordt er al bijna 20 jaar gesproken over een facelift van dit deel van het stadshart. ,,Al die tijd heb ik niet geïnvesteerd in mijn zaak, behalve de apparatuur dan. Ik dacht dat het de moeite niet meer was. Maar de plannen werden steeds weer uitgesteld’’. Hij kijkt om zich heen in zijn snackbar die inderdaad gedateerd aandoet. ,,Het is niet mooi meer, dat zie ik ook wel’’.

De gemeente werd in 2017 eigenaar van De Gordiaan en toen besefte Udvardi dat het menens was. Gesprekken volgden over ontbinding van zijn huurcontract, maar beide partijen kwamen niet tot elkaar. Udvardi hoopte nog even op een losstaand horecapaviljoen in het Theaterkwartier, maar daar bleek geen plek voor. Uiteindelijk moest de rechter eraan te pas komen en die bepaalt nu dat het ‘niet realistisch is dat de snackbar door blijft draaien, terwijl de rest van het gebouw gesloopt wordt’.

En nu? Udvardi is in overleg met zijn advocaat over hoger beroep. Zo niet dan is het definitief over voor de snackbar die zijn vader in 1978 opende. ,,Ik werk hier sinds mijn 19e, eerst in de weekend. Ik nam de zaak later over. Het is een echt familiebedrijf, we hebben ook twee zaken in Amsterdam gehad. Iedereen kent De Lekkerbek, zonde dat het voorbij is. Nee, ik ga geen nieuwe snackbar openen. Daar is geen ruimte voor in de stad. Ik kan niet zeggen wat ik ga doen. Ik weet het pas net, ik kan wel janken’’.