Snelheidsduivel uit Lelystad maakt het wéér te bont (en laat deze wapens achterin slingeren)

Aviodrome in Lelystad krijgt deze zomer hulp van KLM-personeel

2 juli Zo’n tien stewardessen, piloten en andere medewerkers van KLM gaan deze zomer aan de slag in Aviodrome. Ze helpen als vrijwilliger in het luchtvaartmuseum in Lelystad in het kader van het project Blauw Helpt, waarbij KLM’ers die door de coronacrisis thuis kwamen te zitten elders de handen uit de mouwen steken.