SP eist dat minister ingrijpt bij Commissie-mer

Aanleiding voor de oproep van de SP is het Shell-verleden dat Commissie-mer voorzitter Kees Linse deelt met drie mensen uit de top van de Schiphol Group. Linse werkte tot 2009 jarenlang op bestuurlijke posities voor Shell. In dezelfde periode werkte ook de nieuwe bestuursvoorzitter van Schiphol, Dick Benschop, in de top van Shell. Evenals de huidige financieel directeur van Schiphol en een lid van de raad van commissarissen.

,,De Commissie-mer is al eens flink onderuit gegaan en zag fouten in het milieurapport van Lelystad Airport over het hoofd”, zei Lacin tijdens het vragenuurtje. ,,En nu lezen we op 6 april in de Stentor dat de Commissie wéér in opspraak is omdat de voorzitter en de top van Schiphol samen hebben gewerkt bij Shell.”

Onpartijdig

Volgens Lacin mag er geen enkele twijfel over bestaan dat de Commissie-mer onafhankelijk en onpartijdig is. ,,Gaat de minister deze mensen nu vriendelijk bedanken, de laan uitsturen? En gaat ze mensen aanstellen die geen enkel belang hebben bij groei van Schiphol en Lelystad?”

Stichting Red de Veluwe stelde vorige week in de Stentor door het Shell-verleden van Linse geen vertrouwen te hebben in een onafhankelijke beoordeling van het milieueffectrapport voor Lelystad Airport, waar de Commissie-mer momenteel op broedt. ,,Schiphol heeft als eigenaar van vliegveld Lelystad groot belang bij een positief oordeel door de Commissie-mer", zei Joost van Wijk van Red de Veluwe.

Volgens minister Van Nieuwenhuizen is er echter geen enkele reden om aan de onafhankelijkheid van de Commissie-mer te twijfelen. ,,Ze heeft een protocol op de website staan waarin staat hoe ze de onafhankelijkheid borgt. Alle leden in de Commissie zijn aan dat protocol getoetst. Toen bekend werd dat Dick Benschop van Shell naar Schiphol zou gaan, hebben ze opnieuw naar de situatie gekeken. Beide keren was de conclusie dat er geen sprake is van belangenverstrengeling.”

Ministerraad

Lammert van Raan van de Partij voor de Dieren wilde weten waarom de ministerraad in 2014 akkoord is gegaan met de benoeming van Linse als nieuwe voorzitter van de Commissie-mer. ,,Een oud-bestuurder van Shell ligt niet direct voor de hand als persoon die milieurapporten onafhankelijk moet toetsen. We willen inzicht in de overwegingen van deze benoeming?”, aldus Van Raan.

Hij wekte met zijn vraag irritatie bij de minister, die kortaf reageerde: ,,Zoals u weet worden de notulen van de ministerraad pas over zeer lange tijd openbaar. Bovendien deel ik uw opvatting niet dat mensen die bij Shell hebben gewerkt nergens anders meer aan de bak mogen.”

Wantrouwen

Ook Suzanne Kröger van GroenLinks deed een duit in het zakje. Ze wees Van Nieuwenhuizen er fijntjes op dat het wantrouwen over het Shell-verleden van Linse voortkomt uit de chaos in het Lelystad-dossier. ,,Ik hoop dat de minister ziet dat de ophef over het Shell-verleden echt gezien moet worden in het licht van het totale gebrek aan vertrouwen van omwonenden in dit airportdossier. Hoe gaat u het vertrouwen herstellen?”

Door verder te gaan op de ingeslagen weg, aldus Van Nieuwenhuizen: ,,Open en transparant communiceren en in gesprek blijven met alle partijen.”

Moedeloos

SP’er Lacin werd er moedeloos van. Voor de derde keer in tien minuten probeerde hij de minister te bewegen in te grijpen van de Commissie-mer. ,,Ik doe nogmaals een redelijk voorstel: kom met nieuwe mensen voor de Commissie-mer die geen binding hebben met Schiphol, Shell of Lelystad Airport.”