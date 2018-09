Spectaculair ontsnappingsplan met Lelystadse heli had Brabants bloedbad kunnen worden

De helikopterverhuurder ('vervoer op hoog niveau') had de Dienst Luchtvaartpolitie getipt en de Amsterdamse recherche had een flinke groep, veelal jonge, Amsterdamse verdachten in beeld - ook letterlijk. De plek achter de balie van Kempen Airport, bij Budel, was overgenomen door een undercoveragent.