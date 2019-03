Spectaculaire reddingsactie KNRM komende zaterdag in Bataviahaven Lelystad

,,Ja, ja, het ontbreekt ons niet aan fantasie’’, grinnikt Arnold Bel van de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij (KNRM) Lelystad. ,, En ik denk dat mensen die niet weten dat we zo'n grootscheepse reddingsoefening houden zaterdag, even schrikken van de ambulances en brandweerwagen op de kade. En de zeven KNRM-teams en brandweerboot in het water.’’

Ketchup

Bel organiseert de reddingsactie en is blij met de deelname van Vakantieschip Prins Willem Alexander, dat centraal staat in de oefening. ,,Een schip waarvan er steeds meer zijn, waarop groepen van vijftig personen een georganiseerde reis maken. Vaak niet de meest mobiele passagiers, ook. Dus mooi dat we voor de drukte van het seizoen een waarheidsgetrouwe oefening kunnen houden, waaraan veel hulpdiensten meedoen.’’

Bel schat het totale aantal deelnemers aan de operatie op honderd. ,,Waarbij de verhouding tussen hulpdiensten en slachtoffers fiftyfifty is, denk ik. Dan tel ik het schminkteam mee bij de gewonden. Tja, het moet natuurlijk wel een beetje echt lijken. Er zal wat ketchup aan te pas komen, vermoed ik.’’

Kwetsbaar

John Vierhouten (directeur van de stichting die het vakantieschip exploiteert) werkte graag mee aan het verzoek van KNRM Lelystad. Vierhouten: ,,We zaten die zaterdag toevallig tussen twee groepen in qua planning. Of we er nog wat aan verdienen? Nee. Hoeft ook niet, het is voor ons nuttig om te zien wat er gebeurt als er ooit echt iets voorvalt op het water. Wij varen vaak toch rond met zieke- en gehandicapte mensen. Met een kwetsbare groep. Het is alleen maar goed dat iedereen elkaar kan helpen om beter voorbereid te zijn op calamiteiten.’’