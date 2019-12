Spitfires uit WOII landen vandaag op Lelystad Airport

Na een vier maanden durende reis om de wereld in een 76 jaar oude Spitfire komen vandaag twee Britse vliegeniers aan op Lelystad Airport. Het toestel van Steve Brooks (58) en Matt Jones (45) werd ingezet in de Tweede Wereldoorlog. Al het wapentuig is verwijderd. Het is de eerste vlucht rond de wereld met een dergelijk historisch gevechtsvliegtuig.