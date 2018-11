Spoedeisende hulp Lelystad ’s nachts dicht

Onverstoor­baar doorwerken in een failliet ziekenhuis: wat een toppers

12:05 Uitgerekend in de week van de waarheid voor het ziekenhuis in Lelystad wordt de moeder van verslaggever Francisca Muller van de Stentor er met spoed opgenomen. Naast de zorgen om haar zijn er ook de zorgen over hoe het reilt en zeilt in deze failliete boedel. Een persoonlijk verslag van een heftige dag.