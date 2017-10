Spoorloper met bizar verhaal opgepikt door trein: 'Ik was in slaap gevallen'

Postbode Kadir verrast kersverse ouders met kraamcadeautje

12 oktober Postbezorger Kadir wist na een aantal pakketjes die hij in Lelystad moest afleveren genoeg: dit stel is in verwachting. Toen het meisje eenmaal geboren was, besloot Kadir iets anders rond te brengen dan de post. Hij kwam aan de deur met een kraamcadeautje, speciaal voor de kleine.