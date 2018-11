Sportschool verwoest bij brand in Lelystad-Haven

Van de sportschool op de benedenverdieping van een flatgebouw resteert niets meer dan een zwartgeblakerde ruimte. De restanten van Center Gym zijn afgezet met hekken. De naastliggende kapsalon Margreet heeft enkel rookschade opgelopen. De eigenaresse wijst naar de doeken aan het plafond en een bord dat aan de gevel bungelt. ,,Dat moeten we vervangen, ik hoop dat ik dinsdag weer open kan.’’ Ze had een volle dag voor zich, zegt ze. Op een briefje aan het hek verwijst ze klanten naar de kringloopwinkel, in hetzelfde complex, voor uitleg. Op haar Facebookpagina komen veel steunbetuigingen binnen.

Gissen

Naar de oorzaak is het nog gissen. ,,Wij weten nog niks’’, zegt een medewerkster van de tweede vestiging van Center Gym in Lelystad, in winkelcentrum het Lelycentre. ,,Het Team Brandonderzoek doet onderzoek. Daar moeten we op wachten. Hoe groot de schade is? Daar kunnen we nog niets over zeggen’’.