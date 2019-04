St Jansdal breidt in Lelystad zorg uit: patiënten kunnen na eenvoudige ingreep toch een nachtje blijven

Verwarring over coalitie-ad­vies Annemarie van Gaal voor Flevoland

16 april Het advies van informateur Annemarie van Gaal voor de samenstelling van de coalitie in Flevoland heeft voor verwarring gezorgd. In de eerste versie stond dat het aantal vluchten van Lelystad Airport mag uitbreiden naar 45.000 ‘en meer’. Deze toevoeging is later verwijderd.