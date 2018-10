St Jansdal uit Harderwijk wil failliet ziekenhuis Lelystad doorstarten

Het gaat om een concreet plan voor een dagkliniek, waardoor inwoners van Lelystad voor tachtig procent van de zorg in een eigen ziekenhuis terecht kunnen. Inclusief alle poliklinische behandelingen, een stevige diagnostische tak (röntgen, lab), kleinere operaties waarvoor patiënten niet langer dan een dag in het ziekenhuis hoeven zijn en zelfs een spoedeisende hulppost (tot 22.00 uur ‘s avonds). ‘s Nachts gaat de sleutel in het slot. Voor zware trauma’s, specialistische zorg en ingewikkelde operaties moet de Flevolander sowieso naar Harderwijk.

Stroomversnelling

Volgens bestuursvoorzitter Relinde Weil broedde het Harderwijkse ziekenhuis al langer op een plan voor het behoud van een ziekenhuisvoorziening in Lelystad. ,,Het was al langer duidelijk dat het daar niet goed ging. Door het faillissement kwam het in een stroomversnelling en werden we gedwongen snel actie te ondernemen.’’

Kapers op de kust

Of het Harderwijker plan werkelijkheid gaat worden is nog even afwachten. Het St Jansdal is afhankelijk van de curator die uiteindelijk moet oordelen welke overnamekandidaat de beste papieren heeft. Weil weet dat er andere kapers op de kust zijn. ,,Wij van onze kant zijn erg benieuwd naar de exacte financiële cijfers van de IJsselmeerziekenhuizen. Als die te slecht zijn, moeten we ons plan misschien heroverwegen.’’ Verder is de doorstart afhankelijk van de instemming van andere partijen, zoals huisartsen en - bovenal - zorgverzekeraars en de bereidheid van banken om geld te lenen. Mocht dat allemaal positief uitvallen dan wordt St Jansdal van een klein regionaal ziekenhuis, een middelgrote speler. De huidige omzet van 160 miljoen komt dan ruim boven de 200 miljoen uit en het aantal patiënten zal met een derde toenemen. En dat terwijl het St Jansdal een jaar geleden zelf nog in zwaar weer zat en inmiddels een flinke sanering achter de rug heeft.

Emmeloord niet