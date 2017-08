"De live versies hebben niet gebracht wat we er van verwacht hadden. Je hoopt op een bepaalde sfeer in het stadion en die was er niet", aldus een woordvoerster van de bond. "Ze hebben prima gezongen hoor, maar in het stadion waren de reacties anders dan verwacht."

Ziel onder de arm

"Nadat ik hierover zondagochtend werd gebeld heb ik best wel even met mijn ziel onder de arm gelopen. Ik dacht: ben ik dan niet geschikt of zo?", aldus de zangeres die het in 2014 schopte tot de finale van De Beste Singer-Songwriter van Nederland. "Het was zó een grote eer en ik vloog zo hoog door het stadion. Maar nu val ik toch een beetje op de koude grond neer...", schreef Valentina op haar Facebook account. Ze werd direct bedolven onder een lawine van steunbetuigingen. "Echt niet alleen van familie, dit zijn oprechte mensen die meeleven en die van kunst en muziek houden. Dat geeft het dan wel weer een positieve draai."

Quote Het was zó een grote eer en ik vloog zo hoog door het stadion. Maar nu val ik toch een beetje op de koude grond neer... Valentina Elèni

Valentina had vier verschillende versies van het volkslied voorbereid. Daaronder ook versies met een behoorlijke eigen draai en begeleiding van ukelele, gitaar of loop station. De à cappella versie van zaterdag was eigenlijk de 'braafste', traditioneel en zelfs wat ingetogen. Het publiek reageerde enthousiast als altijd. "Iedereen zong mee volgens mij", zegt Valentina. Voor haar is het gissen waarom de bond er een streep door zette. "Ik sta open voor feedback en ben oprecht benieuwd wat er beter kan. Maar er is niet gezegd wat er artistiek niet aan klopt."

Andere sfeer

"Ik denk dat ze toch de sfeer wilden van een bandje met een orkest. Maar wat verwacht je dan als je twee dames met een gitaar uitnodigt? En zelfs die gitaar wilden ze na de sound check niet."

Dat haar diensten niet op prijs werden gesteld doet de Lelystadse als artiest pijn. "Je krijgt het idee dat je niet voldoet. Dat is dan het onzekere deel in je." Maar na de enthousiaste reacties van alle kanten heeft ze dat al weer achter zich gelaten. En ze heeft er van geleerd. "Dit was heel erg een opdracht, geen samenwerking. Als zich weer zoiets aandient gaan we echt de koppen bij elkaar steken om ideeën uit te wisselen en over de inhoud te praten."