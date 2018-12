Staatsbosbeheer: afschieten herten in Oostvaardersplassen begint volgende week

‘Vliegveld Lelystad openen en naastgele­gen ziekenhuis sluiten is onverant­woord’

5 december Het is onverantwoord om geen volwaardig ziekenhuis open te houden in Lelystad terwijl er even verderop een vakantievliegveld wordt geopend. Dat zei Corrie van Brenk van ouderenpartij 50PLUS woensdag tijdens een debat in de Tweede Kamer over luchtvaart.