Staatsbosbeheer neemt voor- en tegenstanders mee naar het hart van de Oostvaardersplassen

Gesprek

Volgens woordvoerster van Joke Bijl van Staatsbosbeheer is iedereen welkom op deze meelooprondes. Tegenstanders van de huidige Oostvaardersplassen, voorstanders én mensen die het niet zo goed weten. ,,We hopen vooral dat het een manier is om in gesprek te komen met elkaar. Zie het als een extra geste naast de reguliere excursies. We beseffen dat dieren emoties oproepen, dat er vragen zijn over hun welzijn en dat mensen de behoefte hebben om de dieren in het afgesloten gebied te zien."