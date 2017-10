Steeds meer cruiseschepen in Bataviahaven

De centrale ligging in Nederland speelt de haven in de kaart. Ook de bereikbaarheid speelt een rol bij de Lelystadse groei op de markt van cruiseschepen. Toeristen kunnen gemakkelijk overstappen op bussen naar andere bestemmingen. ''Je kunt van hieruit gemakkelijk naar Kampen, Harderwijk en Giethoorn'', zegt Van Diest. Of met de boot naar Enkhuizen in hooguit anderhalf uur. IJsselmeersteden als Hoorn en Medemblik willen de cruiseschepen ook graag. ''Oude steden, met logistieke beperkingen. Dat speelt in Lelystad helemaal niet. De bereikbaarheid is prima.'' In de toekomst zal Van Diest de haven nog nadrukkelijker inzetten als perfect begin- of eindpunt van een reis. ''Door het vliegveld komen er straks nog meer kansen. Het wordt hier heel groot, daar werken we ook hard voor.''