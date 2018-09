Steeds meer rookvrije sportverenigingen in Flevoland

Monsterk­lus in zwaarbevei­lig­de schatkamer van Paleis Het Loo

10:00 Jarenlang lagen tientallen kasten, lijsten en kinderspeelgoed van de koninklijke familie opgeslagen in depots op de zolders van Paleis Het Loo. Onttrokken aan de ogen van het publiek. Nu het Apeldoornse paleis verbouwd wordt, zijn duizenden objecten ondergebracht in een tijdelijk depot in Lelystad. Hier nemen collectiemedewerkers van het paleis de koninklijke objecten stuk voor stuk in handen en bekijken en beschrijven ze elk stuk minutieus. Een monsterklus met verrassende ontdekkingen.