Steeds meer steun voor met sluiting bedreigd Corneel in Lelystad: ‘Provinciehoofdstad heeft poppodium nodig’

,,Ons culturele hart bloedt’’, zegt directeur/bestuurder Alex van Zijl van De Kubus in een scherp persbericht. ,,Als je decennia achtereen bezuinigt op cultuur, dan raak je een keer de bodem. Voor De Kubus betekent dit helaas dat we niet langer een poppodium in de lucht kunnen houden. Het is als een huis waar je geen onderhoud aan pleegt, dan is het logisch dat het dak een keer begint te lekken, of erger, de schuur instort.’’