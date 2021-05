Steekpartij bij Station Lelystad: politie zoekt voortvluchtige 15-jarige verdachte

Rond de klok van zes vond er aan het Stationsplein in Lelystad een steekpartij plaats. Daarbij is in elk geval één gewonde gevallen. De ambulance heeft die persoon met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. Ook vloog snel een traumahelikopter uit, maar die maakte later weer rechtsomkeert.

Over de toedracht van het incident is nog niets bekend. Een vijftienjarige jongen zou op de voet gevlucht zijn. In kader van het onderzoek riep de politie via Twitter en Burgernet op om uit te kijken deze jongen met een groene of zwarte jas en lang, gevlecht donker haar. Ook deed de politie onderzoek in de fietsenstalling op het station.