Stemmen staken over verplaatsen 'godslasterlijk’ kunstwerk, volgende week duidelijkheid

En dat duurt even. Een koerier gaat nog deze week alle Statenleden langs om hun stem op te halen, zegt een woordvoerder van de provincie. ,,Als ze niet thuis zijn kunnen ze ‘m zelf afleveren op het provinciehuis. Per post mag niet, dat schijnt vertragend te werken’’. Begin volgende week worden de stemmen geteld en zal blijken wat de meerderheid van de Provinciale Staten wil: laten staan of verplaatsen.

Worstelen met live-verbinding

De Tong van Lucifer is eerder dit jaar losgeraakt door de harde wind en werd afgevoerd voor reparatie. De acht partijen willen dat het kunstwerk niet terugkeert op de Knardijk aan de A6. Het zou hier teveel last hebben van de elementen en vandalisme. De reparaties worden te duur, vinden de fracties. Dan liever naar een in alle opzichten veiliger plek.

Verbijsterd

CDA en GroenLinks kijken er iets genuanceerder tegen. Deze partijen willen eerst inzicht hebben in de kosten voor reparatie en herplaatsing. Pas dan willen ze in gesprek over een eventuele andere locatie. Zet het maar in Emmeloord neer, zegt Rien van der Velde van de plaatselijke PvdA ondertussen. Hij is ‘verbijsterd’ over de argumenten van de SGP. En vindt het bizar dat het in dit debat ‘niet of nauwelijks’ gaat over de vrijheid van meningsuiting.