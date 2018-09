Stichting Cynthia en Annemieke eist in een rechtszaak dat de meeste grote grazers voor 15 oktober uit de Oostvaardersplassen worden gehaald. En de dieren mogen er niet terugkeren. ,,Er is ontzettend veel mis in dat gebied'', zegt advocaat Bas Jongmans.

De nieuwe zaak vervangt een eerder dit jaar aangespannen kort geding tegen provincie Flevoland, het Rijk en Staatsbosbeheer, aldus Jongmans. Daarin eiste de stichting, opgericht door Cynthia Danvers en Annemieke van Straaten, dat er geen grote grazers worden afgeschoten voordat deze dieren naar elders verhuizen. De provincie zoekt namelijk een nieuwe leefomgeving voor 980 edelherten en 180 konikpaarden uit de Oostvaardersplassen. Dit vloeit voort uit het besluit om het aantal grote grazers terug te dringen.

Specialist

Jongmans heeft zich in tussentijd een maand lang opgesloten om het complete dossier Oostvaardersplassen door te spitten. ,,Ik kan mezelf inmiddels een specialist noemen. Ik vond dat een kort geding niet het geschikte middel is. Onze procesinleiding is meer dan 150 pagina's dik. Dat gaat een kort geding-rechter niet snappen.''

Zijn conclusie in een notendop: ,,Het gaat 'm niet meer worden met de grote grazers in het gebied.'' Hij ontdekte 16 grote problemen, waarvan het gebrek aan voedsel het belangrijkste is. ,,Er is ontzettend veel mis.'' Een verbod op afschieten heeft geen zin meer, zegt hij. In plaats daarvan eist de stichting dat de grote grazers uit het gebied worden gehaald en er niet terugkeren. ,,Behalve 500 edelherten, die zijn moeilijk te vangen.'' Spoedeisend onderdeel van de bodemprocedure (niet te verwarren met een kort geding) is dat de grote grazers voor 15 oktober al worden weggehaald. ,,Dat lijkt ons de goede manier.''

Hysterie