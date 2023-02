Stikstofcijfers rond Lelystad Airport nog altijd niet openbaar: ‘Liever dwangsommen dan openheid’

Arriva: treinen Vechtdal­lij­nen en noorden rijden ondanks staking

De treinen van Arriva in Friesland en Groningen en de treinen van Arriva op de Vechtdallijnen in het oosten rijden ondanks de staking wel, meldt de vervoerder vanochtend. ,,De bestaande dienstregeling wordt gewoon opgestart.” Wel wordt reizigers geadviseerd om goed de reisplanner in de gaten te houden.