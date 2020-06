Storing in Lelystads lab oorzaak van 15 verkeerde corona-uitslagen; ook fout bij enkele inwoners Flevoland

In Lelystad staat een van de laboratoria in ons land die grootschalig bloedtesten uitvoeren nadat de Nederlandse overheid recent het startsein gaf voor massale corona-testen. .

Storing

Dat ging bij een aantal testen in het Flevolandse lab van Wageningen Bioveterinary Research niet helemaal goed. De mensen die ten onrechte te horen kregen dat ze het virus onder de leden hebben, zijn inmiddels op de hoogte gesteld, laat de GGD weten. GGD Zaanstreek-Waterland is actief in aantal gemeenten ten noorden van Amsterdam.

Net in gebruik

Het testapparaat dat een storing gaf, was afgelopen zaterdag in gebruik genomen. De foute uitslagen zijn donderdag ontdekt, zo schetst WUR. Oplettende medewerkers zagen eenzelfde patroon in de positieve uitslagen op dit apparaat. Alle positieve testen die op dit apparaat sinds de ingebruikname zijn uitgevoerd, zijn direct herhaald. Daaruit kwamen de vijftien ‘fout-positieven’ naar voren. Nadat het probleem was ontdekt is de GGD geïnformeerd en alle betrokkenen ingelicht.